راموس الاكثر حصولا على البطاقات الصفراء

حقق قائد ​ريال مدريد​ الاسباني سيرجيو ​راموس​ رقما قياسيا شخصيا سلبيا بعد ان اصبح اكثر لاعب ينال البطاقات الصفراء في ​دوري ابطال اوروبا​.

ونال راموس بطاقة صفراء في اللقاء الذي فاز فيه فريقه ريال مدريد امام روما في ​دوري الابطال​ بنتيجة 3 – 0 لتصل محصلته الى 36 بطاقة في دوري الابطال واصبح الاكثر حصولا على اللون الاصفر في تاريخ البطولة.

المفاجأة هي في صاحب المركز الثاني وهو نجم ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي السابق ​بول سكولز​ الذي بقي متسيدا هذا المجال ب 35 بطاقة صفراء منذ 2013 تاريخ اعتزاله وها هو راموس ياتي بعد 5 سنوات ويسلب منه هذا الانجاز السلبي.