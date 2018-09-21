راموس الاكثر حصولا على البطاقات الصفراء

حقق قائد ريال مدريد الاسباني سيرجيو راموس رقما قياسيا شخصيا سلبيا بعد ان اصبح اكثر لاعب ينال البطاقات الصفراء في دوري ابطال اوروبا.
ونال راموس بطاقة صفراء في اللقاء الذي فاز فيه فريقه ريال مدريد امام روما في دوري الابطال بنتيجة 3 – 0 لتصل محصلته الى 36 بطاقة في دوري الابطال واصبح الاكثر حصولا على اللون الاصفر في تاريخ البطولة.
المفاجأة هي في صاحب المركز الثاني وهو نجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق بول سكولز الذي بقي متسيدا هذا المجال ب 35 بطاقة صفراء منذ 2013 تاريخ اعتزاله وها هو راموس ياتي بعد 5 سنوات ويسلب منه هذا الانجاز السلبي.
Powered By Future Television s.a.l