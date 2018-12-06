راغب علامة اطلق اغنية وطنية بعنوان طار البلد

اطلق السوبر ستار راغب علامة صرخة وطنية مدوية من خلال أغنية وطنية تحمل عنوان “طار البلد” كتب كلماتها نزار فرنسيس ولحنها ووزعها جان ماري رياشي.

الأغنية عبارة عن صرخة تختلج صدر كل مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والاقتصادية.

وغرد علامة في هذا السياق عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “الليلة في تمام الساعة الثامنة الا عشر دقائق مساء، في مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد رح يطير البلد… وقبل ما يروح من بين ايدينا ، رح نقلكن بالغنية كيف طار البلد على أن يسمع المسؤولين صرخة المواطن.. قبل فوات الأوان”.