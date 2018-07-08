رئيس يوفنتوس ينهي الجدل ويقول : رونالدو سيكون معنا قريبا

أنهى أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الجدل المشتعل منذ أيام بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وانتقاله المحتمل إلى صفوف البيانكونيري .
وأكد أنييلي بحسب موقع كالتشيو ميركاتو اقتراب توقيع كريستيانو على عقده مع النادي الإيطالي .
ورد أنييلي بشأن ضم قائد المنتخب البرتغالي بقوله : “قريبا سيحدث ذلك”.
ولا يزال أنييلي ينتظر انتهاء المفاوضات بين خورخي مينديز وكيل كريستيانو مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حيث يرغب الأخير في خروج اللاعب أمام الجمهور والاعتراف برغبته الشخصية في الرحيل عن الفريق .
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