رئيس يوفنتوس ينهي الجدل ويقول : رونالدو سيكون معنا قريبا

أنهى أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الجدل المشتعل منذ أيام بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وانتقاله المحتمل إلى صفوف ​البيانكونيري​ .

وأكد أنييلي بحسب موقع كالتشيو ميركاتو اقتراب توقيع كريستيانو على عقده مع النادي الإيطالي .

ورد أنييلي بشأن ضم قائد ​المنتخب البرتغالي​ بقوله : “قريبا سيحدث ذلك”.

ولا يزال أنييلي ينتظر انتهاء المفاوضات بين خورخي مينديز وكيل كريستيانو مع ​فلورنتينو​ بيريز رئيس ريال مدريد حيث يرغب الأخير في خروج اللاعب أمام ​الجمهور​ والاعتراف برغبته الشخصية في الرحيل عن الفريق .