رئيس وزراء استونيا نقل للحريري دعوة لزيارة بلاده: ندعم استضافة لبنان للنازحين السوريين

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي رئيس وزراء استونيا جوري راتاس والوفد المرافق في حضور الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

راتاس

بعد الاجتماع قال راتاس: “لقد اجرينا لقاء ثنائيا مثمرا مع الرئيس الحريري، وانا مسرور جدا لان الفرصة سمحت لي بزيارة بلدكم الجميل والمحبب، ان استونيا تدعم بشكل كامل امن واستقرار وسيادة الاراضي اللبنانية”.

تابع: “خلال زيارتي تمكنت امس واليوم من لقاء قواتنا المشاركة في اطار قوات اليونيفل، ورؤية الخط الازرق شخصيا والاطلاع على الاوضاع في جنوب لبنان، وقد اعربت لرئيس الحكومة اللبنانية عن دعم بلادي الاستثنائي لاستضافة لبنان النازحين السوريين والجهود المبذولة في هذا الاطار، كما نقلت اليه دعوة لزيارة استونيا، وانا امل ان ترتقي العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والرقمية والثقافية.

زختم: “ان الايام التي امضيتها في لبنان كانت جيدة ومثمرة ومثيرة للاهتمام لنا، كما التقيت رئيس الجمهورية واود ان اشكره على حسن الاستقبال.وامل ان ارى تطورا بين بلدينا خاصة في المجال الاقتصادي”.