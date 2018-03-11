رئيس وزراء أرمينيا يبدأ غدا زيارة رسمية للبنان تستمر يومين

يصل رئيس وزراء أرمينيا كارين كارابتيان، ظهر غد الاثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، حيث يستقبله في صالون الشرف: الوزير المرافق وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وطاقم سفارة أرمينيا.

وبعد استراحة لمدة خمس دقائق يتوجه كارابتيان إلى السراي الحكومي، حيث يعقد لقاء ثنائيا مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يعقبه اجتماع موسع يحضره الوفد الرسمي المرافق للضيف، ووفد رسمي لبناني.

وعند الساعة الأولى والنصف يعقد الحريري وكارابتيان مؤتمرا صحافيا مشتركا، في قاعة الصحافة في السراي، من دون أسئلة.

ويلتقي كارابتيان رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية بعد الظهر، في عين التينة.

وعند الساعة الثالثة بعد الظهر، يزور قصر بعبدا حيث يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ثم يلتقي كاثوليكس الأرمن آرام الأول في كاتدرائية مار غريغوريوس المنور في انطلياس. ويلتقي بعد ذلك رجال أعمال لبنانيين في فندق فينيسيا.

ومساء يقيم الحريري عشاء على شرف نظيره الأرمني.

وتستمر زيارة رئيس وزراء أرمينيا لغاية الساعة السابعة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء.