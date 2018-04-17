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رئيس مجلس النواب الأمريكي :ترامب “فعل الشيء الصحيح” بشأن ضربات سوريا ويشيد بالعمل الجماعي
رئيس مجلس النواب الأمريكي :ترامب “فعل الشيء الصحيح” بشأن ضربات سوريا ويشيد بالعمل الجماعي
فى:
17 أبريل 2018, 17:23
فى:
الأخبار
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رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب “فعل الشيء الصحيح” بشأن ضربات سوريا ويشيد بالعمل الجماعي
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