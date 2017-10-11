رئيس كتالونيا يقترح تعليق إعلان الانفصال عن إسبانيا

أعلن رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون، الثلاثاء، أنه يقبل “تفويض الشعب” لكي تصبح المنطقة “جمهورية مستقلة” لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الانفصال لكي يفسح المجال أمام الحوار.
وقال بوتشيمون أمام برلمان كاتالونيا “أنا اقبل تفويض الشعب لكي تصبح كاتالونيا جمهورية مستقلة” لكنه طلب من البرلمان “تعليق إعلان الاستقلال من أجل بدء الحوار في الأسابيع المقبلة”.
وكان رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون، قد أرجأ في وقت سابق لمدة ساعة خطابه المرتقب بشدة أمام البرلمان الإقليمي، بسبب اتصالات تجري توصلا إلى “وساطة” دولية، كما أعلنت حكومته، لكن مدريد سارعت إلى نفي ذلك.
يُذكر أنّ كتالونيا تضم 7500 مليون نسمة، وأن مساحتها تعادل تقريبا مساحة “بلجيكا” أي زهاء 32 ألف كيلومتر مربع.
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