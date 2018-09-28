رئيس قلم المحكمة الدولية يزور لبنان ويلتقي الحريري وجريصاتي وحمود

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في بيان، أنّ رئيس قلم المحكمة داريل مونديس قام هذا الأسبوع بزيارة عمل إلى بيروت التقى أثنائها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبحث معه مسائل متنوعة تتعلق بعمل المحكمة.

واجتمع مونديس أيضًا مع وزير العدل سليم جريصاتي، والنائب العام التمييزي سمير حمّود، وأعضاء من السلك الدبلوماسي في لبنان.

وفي 27 أيلول، شارك مونديس في ندوة عنوانها “تمثيل المتضررين أمام المحاكم الدولية والمحاكم المدوَّلة”، وقد نظّمتها المحكمة بالاشتراك مع معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت.

ورئيس قلم المحكمة مسؤول عن جميع جوانب إدارة المحكمة، بما في ذلك الميزانية، والتمويل، والموارد البشرية، وتوفير الأمن.

وتشمل مسؤولياته أيضًا النواحي التنظيمية لعمل المحكمة، والإشراف على وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، وحماية الشهود، والخدمات اللغوية.