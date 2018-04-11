رئيس فيسبوك ينهي اليوم الأول لشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

أنهي رئيس فيسبوك مارك زوكربرج اليوم الأول لشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء (10 أبريل نيسان) فيما تحاشى الرد على أسئلة الأعضاء بشأن رقابة أوثق على أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم.

وجدد زوكربرج اعتذاره عن سلسلة من المشكلات التي تعرضت لها الشركة من الحفاظ على خصوصية البيانات على موقعها إلى محاولات خارجية للتأثير على الانتخابات الأمريكية، غير أن زوكربرج (33 عاما) تمكن من تفادي أي نقاش محدد بشأن سن قوانين جديدة كما لم يقطع وعودا جديدة.

وفي نهاية الجلسة التي استمرت ما يقرب من خمس ساعات، نفى زوكربرج أن تكون فيسبوك الذي يتجاوز عدد مستخدمي موقعها حول العالم ملياري نسمة، تمارس سياسات احتكارية.

المصدر: رويترز