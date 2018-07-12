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رئيس جمعية المقاصد يعلن اعادة افتتاح مدرسة خديجة الكبرى
رئيس جمعية المقاصد يعلن اعادة افتتاح مدرسة خديجة الكبرى
فى:
12 يوليو 2018, 22:41
فى:
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رئيس جمعية المقاصد يعلن اعادة افتتاح مدرسة خديجة الكبرى
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