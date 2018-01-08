رئيس تورينو: لست نادماً على عدم بيع بيلوتي

نفى رئيس نادي ​تورينو​ الإيطالي ​أوربانو كايرو​ أن يكون نادماً على عدم بيع قائد الفريق وهدافه ​أندريا بيلوتي​ خلال الصيف الماضي، مؤكدا في الوقت نفسه، أن النادي لن يقوم بالتعاقد مع مهاجم آخر في الميركاتو الشتوي الحالي، معتبرا أن بديل بيلوتي على مقاعد الإحتياط هو ​مبايي نيانغ​.

وفي تصريحات نشرتها شبكة بريميوم سبورت :” أنا نادم على عدم بيع بيلوتي؟ على الإطلاق لا، إنه إتفاق كان موقعاً بين النادي والجماهير. صحيح أن اللاعب تعرض للكثير من الإصابات هذا الموسم، لكن بإمكانه أن يعود أقوى من قبل، وأعتقد سينجح مع والتر ماتزاري “.

الجدير بالذكر أن عدّة أندية كبرى في الصيف الماضي كانت ترغب في التعاقد مع بيلوتي وبعروض صخمة جدا، ك​ميلان​ و​تشيلسي​ وم​انشستر يونايتد​.

وسجل بيلوتي الموسم الماضي 26 هدفا في 35 مباراة.