رئيس بلدية العاقورة يؤكد لتلفزيون المستقبل أن البلدة تحت سقف القانون والقضاء

لطالما شكل الصراع على الأرض والحدود طابعا مقدسا عند الشعوب منذ القدم.

ولطالما تكرر الخلاف بين بلدتي العاقورة واليمونة المتلاصقتين منذ أكثر من خمسين سنة، كان آخر محطاتها ما حصل الثلاثاء، إذ تعرضت دورية تابعة لشرطة العاقورة الى اعتداء من قبل مسلحين في جرود البلدة تابعين لبلدة اليمونة بحسب رئيس بلدية العاقورة وهبي منصور.

منصور شرح لتلفزيون المستقبل أصل الصراع التاريخي بين البلدتين المذكورتين.

عضو تكتل لبنان القوي العميد شامل روكز اكد اتصاله بمدعي عام جبل لبنان لإتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.

ويبقى الخلاف بين البلدتين صورة مصغرة عن تداعيات ظاهرة السلاح المتفلت المتفشية في مناطق لبنانية عدة.