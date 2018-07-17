رئيس المطار: لتوجيه الطلبات التشغيلية الى المديرية العامة او الى رئاسة المطار حصرا

صدر عن رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن تعميم حمل الرقم 34/8 جاء فيه: “عملا بالانظمة المرعية الاجراء في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، لا سيما النظام الداخلي منها، تعلم رئاسة المطار في المديرية العامة للطيران المدني كافة الاجهزة المدنية والعسكرية، كما تطلب من جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المطار، بأنه يتوجب عليهم عند اصدار تعاميم او دعوات تتعلق بأمور تشغيلية في المطار، توجيه الطلبات والمراسلات وخلافها اما الى المديرية العامة للطيران المدني او الى رئاسة المطار حصرا”.