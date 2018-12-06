رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني أثنى على حكم الإعدام في حق قاتل روي حاموش: لتسمية موقع الجريمة باسمه

أثنى رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض، في بيان، على “الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، في جريمة قتل الشاب روي حاموش التي حصلت في حزيران 2017 في محلة الكرنتينا، قضى بإنزال عقوبة الإعدام في حق القاتل”، وقال: “ما حصل لروي حاموش جريمة تتميز بالوحشية والفظاعة الشديدة، ولا سيما أن القاتل لم يقتل الشاب روي وحده، بل عائلة بأكملها”.

وإذ أكد “نزاهة القضاء اللبناني وثقته الكبيرة به”، دعا إلى “سرعة تنفيذ الحكم، كي لا يبقى حبرا على ورق”، مناشدا “وضع حد للسلاح المتفلت”.

كما طالب المسؤولين ب”العمل على تسمية الموقع حيث حصلت الجريمة الوحشية بجادة روي حاموش”.