رئيس الكتائب يستقبل السفير البريطاني في الصيفي

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر في زيارة وداعية, وقد حضر اللقاء عضو المكتب السياسي الكتائبي شادي معربس ومنسق العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبدالله.

وعرض المجتمعون التطورات السياسية والوضع الاقتصادي في لبنان . وقد ابدى رئيس الكتائب تخوفه الكبير من الوضع الاقتصادي المستمر في التراجع لاسيما مع اعلان عدد من الشركات افلاسها وخسارة العديد من اللبنانيين لوظائفهم ومصدر عيشهم دون وجود اي بديل مؤكداً على ضرورة الانخراط في عملية اصلاحية بنيوية شاملة تنقذ الوضع قبل فوات الأوان.