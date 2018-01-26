رئيس العسكرية أرجأ جلسة إستجواب متهمين بالارهاب منهم ابراهيم الجمل

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله أرجأ الى الثامن من آذار المقبل جلسة استجواب عدد من المتهمين بملفات ارهابية منهم ابراهيم الجمل الذي مثل أمس أمام المحكمة العسكرية مع 27 آخرين (15 موقوفا و13 أخلي سبيلهم) إضافة الى عشرة متهمين يحاكمون غيابيا.

وكانت خطة الجمل، الذي صنع حزامه الناسف بيديه، تقضي بالقيام بعملية تفجير في محلة جبل محسن في حي الاميركان بطرابلس، تزامنا مع التفجير المزدوج الذي نفذه رفيقان له في منطقة برج البراجنة في تشرين الثاني من العام 2015 وذهب ضحيته 45 شهيدا لكنه فشل في تنفيذ العملية بسبب إلقاء القبض عليه. وكان الجمل يتلقى التعليمات من المشغل ابو الوليد المسؤول عن مقر الانتحاريين في تنظيم داعش في الرقة.