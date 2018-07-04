رئيس الجمهورية يتسلم خطة ماكنزي الإستشارية للنهوض بالاقتصاد

بعد ستة اشهر على تكليف مجلس الوزراء شركة ماكينزي أند كومباني الأميركية إعداد خطة للنهوض بالإقتصاد اللبناني, أبصرت الخطة النور وجرى عرض نقاطها وتسليمها لرئيس الجمهورية ميشال عون بحضور وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ووزير العدل سليم جريصاتي ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا وعدد من المشتشارين والتقنيين.

الرئيس عون اعتبر ان الخطة تساهم في وضع رؤية متكاملة لمختلف قطاعات الانتاج بهدف تنمية الاقتصاد ومواكبة المناخات الاقتصادية العالمية ودعا الى ضرورة العمل ضمن فريق واحد لتحقيق اهداف الخطة.

وقد عرض الوزير خوري لبنود الخطة التي وصفت الواقع الراهن وطرحت آليات للتنفيذ لافتا الى أنها ستعرض على الرئيس المكلف سعد الحريري تمهيدا للتصديق عليها من قبل الحكومة الجديدة .

الوزير خوري اكد ان المرحلة المقبلة ستشهد ورش عمل مع الخبراء والمعنيين، لوضع اللمسات الاخيرة على الدراسة مفندا نقاطها وابرزها:

– في القطاع الزراعي

– رفع إنتاجية صغار المزارعين من خلال اعتماد التكنولوجيا وتغيير انواع البذور.

– الاستفادة من الامكانيات التصديرية للمزارعين التجارييّن من خلال تحسين معايير الجودة

– في القطاع الصناعي

– تصنيع الاغذية والمنتجات التي تعتمد على قدرات التسويق كالعطور ومستحضرات التجميل

– تطوير قطاع الادوية وانظمة البناء الحديثة

– انشاء اربع مجمّعات صناعية تتوفر فيها امكانيات التنافس على المستوى الاقليمي

– في القطاع السياحي

– التركيز على زيادة عدد السواح من 16 دولة في اوروبا ومن البلدان العربية والغربية التي يعيش فيها المغتريون اللبنانيون.

– تعزيز وتطوير الخدمات السياحية والسياحة الترفيهية والبيئية والاستشفائية

– في الخدمات المالية:

– تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي .

– تطوير قطاع الخدمات المالية

– تحويل لبنان الى وجهة رئيسية لادارة الاستثمارات والخدمات المصرفية

– في اقتصاد المعرفة والابداع

– التحول الى مركز ابداع اقليمي وجذب الطلاب الاقليميين في مختلف الاختصاصات.

– وتقوية الرابط بين لبنان ومنتشريه من كافة الاجيال لكي يساهموا بشكل اكبر في نمو الاقتصاد.