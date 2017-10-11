رئيس الجمهورية تسلم كأس اندية آسيا لكرة السلة من الرياضي

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الانجازات التي تحققها الفرق الرياضية اللبنانية في البطولات العالمية والاقليمية، تزيد من حضور لبنان في العالم، وتؤكد على القدرات الرياضية والفنية التي يتمتع بها اللاعبون اللبنانيون في مختلف الالعاب الرياضية”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس “النادي الرياضي” المهندس هشام جارودي على رأس وفد من الاداريين واللاعبين في النادي الذين قدموا لرئيس الجمهورية كأس بطولة الاندية الاسيوية لكرة السلة، التي نظمت في الصين نهاية الشهر الماضي والتي حل فيها الفريق اللبناني في المرتبة الاولى”.

جارودي

والقى المهندس جارودي كلمة، شكر فيها الرئيس عون “لانه كان اول مهنئي النادي بالانجاز الرياضي الذي حققه”، مقدرا “الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للشباب والرياضة”، وقال: “نعتز بان نقدم لفخامتكم كأس آسيا التي فاز بها النادي الرياضي اللبناني، الذي حمل اسم لبنان في بطولة آسيا في الصين وفوزه على كل الفرق التي شاركت في البطولة. وهذا الفوز ليس فوزا للنادي الرياضي فحسب بل للبنان”.

وفي ما اشاد المهندس جارودي ب”الجهود التي يبذلها الرئيس عون للمحافظة على وحدة لبنان واللبنانيين”، اكد ان “الجسم الرياضي اللبناني يقدر لرئيس الجمهورية متابعته الدائمة لكل ما يعزز الرياضة والرياضيين ويتجاوب مع مطالبهم وطموحاتهم”.

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مهنئا “النادي الرياضي بهذا الانجاز الذي يضاف الى البطولات الكثيرة التي فاز بها سابقا”، منوها ب”الكفاءات التي يتمتع بها اللاعبون والمستويات العالية التي يظهرون بها خلال المباريات امام فرق رياضية كبيرة من مختلف دول العالم”.

وشدد الرئيس عون على “اهمية الاستمرار في توفير فرص للاعبين اللبنانيين الشباب كي يستمر اندفاعهم، وتشهد لعبة كرة السلة من خلالهم المزيد من التطور لا سيما وان جمهورها يتزايد يوما بعد يوم، وهؤلاء اللاعبين سوف يشكلون خزانا للمنتخب اللبناني في اللعبة”. واشاد ب”الجهود التي تبذلها ادارة النادي الرياضي لتعزيز فريقها، وكذلك الاندية اللبنانية الاخرى ما رفع مستوى اللعبة وعزز حضور لبنان فيها”.

بعد ذلك قدم المهندس جارودي للرئيس عون كأس البطولة التي اعادها رئيس الجمهورية الى النادي عربون تقدير.