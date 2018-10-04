رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يؤكد التزامَه بمحاربة الفساد

بعد يومين من تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والداعم الرئيس لتحالف سائرون، إيعازه لأعضاء تحالفه بعدم الترشح في الحكومة المقبلة.

الصدر أوضح أن ذلك يأتي من أجل إفساح المجال أمام خيارات عبد المهدي لتشكيل حكومته.

وقال نعم قد تمكنا من جعل رئيس الوزراء مستقلاً بل مستقيلاً من الفساد الحكومي السابق، داعياً الكتل السياسية إلى عدم ممارسة الضغوط على خيارات عبد المهدي، لتكون الحكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية، مع الحفاظ على تعدد مكونات الشعب، وبما وصفه بـ”الفيسفساء العراقية الجميلة”.

أما الرئيس مسعود البارزاني وفي اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلف عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما وصفه بأنه صديق لشعب كوردستان.

وأعرب البارزاني عن إطمئنانه تجاه حرص ومراعاة عبد المهدي الدائمين على مصالح العراق وكوردستان، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه.

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي التزامه بمحاسبة الفاسدين والمتآمرين.

وقال وعد وعهد.. سنحاسب ونحاكم الفاسدين والمتآمرين والخونة، ونبدأ بأنفسنا أولا، مشيراً إلى أنه سيعمل على محاربة الفساد وتكثيف الرقابة لتحقيق طموحات الشعب، مشددا على أن هذه الدورة ستكون دورة إعمار وبناء.