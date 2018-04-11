رئيس إشبيلية: نسعى للريمونتادا في قلب ميونخ

قال رئيس نادي إشبيلية، خوسيه كاسترو، إنه يتوجب على فريقه تحقيق الـ”ريمونتادا” في ملعب أليانز آرينا أمام بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة ذهابا 1-2.

وصرح كاسترو قبل توجهه إلى ميونخ لمؤازرة الفريق في مباراة الغد “إذا كان بايرن مرشحا قبل القرعة، فالآن أصبح أكثر قربا لاجتياز الدور عقب مباراة الذهاب” لكنه ذكر أن إشبيلية سبق وتعادل على أرضه أمام ليفربول بعدما كان متأخرا بثلاثية نظيفة، كما فاز في ثمن النهائي على ملعب مانشستر يونايتد”.

وأكد الرئيس من مطار سان بابلو في إشبيلية أن هناك 3 آلاف مشجع سيؤازرون الفريق في أليانز آرينا، لمواصلة تقديم نسخة “عظيمة” من التشامبيونز، مشيرا إلى أن فريقه “قوي ويمتلك إمكانيات لقلب النتيجة وسيسعى بكل ما لديه لتحقيق ذلك” رغم فوز بايرن ذهابا.

ودعا كاسترو مشجعي الفريق لأن يكونوا سعداء، مشيدا بالتوقيت الجيد الذي يمر به إشبلية، الذي سيخوض نهائي كأس ملك إسبانيا في غضون عشرة أيام، كما أن أمامه 7 مباريات مهمة في الليجا لضمان التأهل لبطولة الدوري الأوروبي.