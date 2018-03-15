رئيس أتلتيكو مدريد يرد على أنباء توقيع جريزمان لبرشلونة

رد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حول رحيل نجم الفريق، أنطوان جريزمان، الصيف المقبل.

وقال سيريزو، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية: “نفس الأمر حدث مع فرناندو توريس، وسيرجيو أجويرو، ودييجو فورلان، وفالكاو.. إنه أمر سخيف، لكنه لا يجعلني عصبيا”.

وتابع: “جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والحقيقة هو سعيد للغاية معنا، ويريد البقاء في الفريق”.

وحول أنباء توقيع النجم الفرنسي لبرشلونة، قال: “سأتفاجأ إذا رحل جريزمان، لا أصدق توقيعه للبارسا، نحن نتفاوض معه حول تمديد عقده، إلى جانب لاعبين آخرين بالفريق، رغم أنه ما زال يملك عقدا طويلا مع أتلتيكو”.

وينتهي عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد، في يونيو 2021، ويتضمن 100 مليون يورو كشرط جزائي.