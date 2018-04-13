رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان تعين هيئة للنظر بالتماس قدمه دفاع عنيسي لتنحية وسحب قضاة غرفة الدرجة الأولى من قضية عياش وآخرين

أصدرت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا اليوم، قرارا عينت فيه هيئة مؤلفة من القاضي دانيال نسيريكو، رئيسا، والقاضي وليد عاكوم، والقاضي نيكولا لتييري للنظر في طلب أودعه يوم أمس محامو الدفاع عن المتهم السيد حسين حسن عنيسي، ملتمسين فيه تنحية وسحب قضاة غرفة الدرجة الأولى من قضية عياش وآخرين؛ وهم القاضي الرئيس دايفيد ري، والقاضية جانيت نوسوورثي، والقاضية ميشلين بريدي.

وفي الطلب الذي أودع أمام الرئيسة هردليشكوفا، أكد فريق الدفاع عن عنيسي، عملا بالمادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، أن غرفة الدرجة الأولى كانت متحيزة وغير متجردة في سلوكها تجاه الدفاع في الفترة التي أعقبت اختتام عرض قضية الادعاء.

ووفقا للمادة 25 من القواعد، يجوز لأي فريق أن يقدم إلى الرئيسة طلب تنحية قاض وسحبه من القضية. وتعين الرئيسة هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وفقا للتوجيه العملي ذي الصلة للبت فيما إذا كان ينبغي تنحية القاضي.

وتأخذ الهيئة في الاعتبار وجهات نظر القضاة. وإذا قررت الهيئة الموافقة على الطلب، تعين الرئيسة قضاة بديلين.