رئاسة الجمهورية: لا صحة للمعلومات التي تروج عن زيارة الرئيس لكسروان

تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، كما أشار زوار بعبدا لـ”المستقبل”، وهو “عاكف على دراستها لا سيما المادة 49 منها (المتعلقة بمنح إقامة للأجانب الذين يمتلكون شقة في لبنان) من الناحيتين القانونية والدستورية، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

ولفت الزوار أيضاً إلى أن “زيارة وزير العدل سليم جريصاتي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح يوم الاثنين، تمحورت حول موضوعين، الأول العلاقات بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، والثاني التعيينات في كل من وزارة المال والمجلس العسكري”، واصفين اللقاء بـ “الإيجابي ولا بد من أن ينعكس قريباً في التعيينات”.

من جهة أخرى، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان أشار الى أن “وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات عن زيارة ينوي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القيام بها لمنطقة كسروان غداً (اليوم)”، مؤكداً أن “لا صحة لهذه المعلومات، وأن فخامته، كما هو معلن ومعروف، سوف يفتتح بعد ظهر غد (اليوم) في مدينة جبيل المؤتمر الدولي حول “المساواة في الديموقراطية” الذي ينظمه المركز الدولي لعلوم الانسان بالشراكة مع جامعة البلمند”.

أضاف: “أما بالنسبة إلى منطقة كسروان، فإن فخامة الرئيس يعتبرها منطقة غالية وعزيزة تشرّف بتمثيل أهلها منذ العام 2005 وحتى تاريخ إنتخابه رئيساً للجمهورية وزيارتها واجب، مثل كل المناطق اللبنانية، لمعاينة المشاريع الانمائية الكثيرة التي تحققت فيها، أما موعد هذه الزيارة فيقرره فخامة الرئيس وحده وفق ما يراه مناسباً وما تقتضيه المصلحة الوطنية”.

ودعا “بعض الذين يروجون معلومات مغلوطة ويبنون عليها مواقف ودعوات، إلى عدم إقحام رئاسة الجمهورية في حساباتهم السياسية والانتخابية”.