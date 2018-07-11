ذبح ابنته أمام زملائها... والسبب؟

قتل رجل في الستينات من عمره ابنته أمام زملائها بالشركة التي تعمل بها، حيث سدد لها عدة طعنات في الرقبة ومناطق متفرقة من جسدها لتسقط غارقة في الدماء.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقى قسم شرطة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ المصرية بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة شابة توفيت وهي متأثرة بطعنات سكين في رقبتها.

وتبين لرجال الأمن الذين انتقلوا لمكان الواقعة، أن والد المجني عليها ذهب لشركة لبيع وتجارة فلاتر المياه التي تعمل بها ابنته وسدد لها عدة طعنات سريعة في جسدها حتى سقطت جثة هامدة.

كما تبين بعد إجراء التحريات أن الفتاة انفصلت عن زوجها قبل أيام من الواقعة بعدما ضبطها في وضع مخل مع عشيقها، بجانب سوء سلوكها خلال السنوات الماضية.

وأكد والدها الذي تم ضبطه بعد ارتكاب الواقعة أنه قتل ابنته ثأرًا لشرفه بعدما شوهت سمعته خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: روتانا