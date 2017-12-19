دي ميستورا: القرار 2254 هو المرشد لطريق الحل في سوريا

أكد مبعوث أمم المتحدة الى ​سوريا​ ​ستيفان دي مستورا​، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن​ حول سوريا في نيويورك، أن “فرصة بدء نقاش فعلي في جنيف 8 لم تكن موجودة”، مشيراً الى “انني لا أستطيع إخفاء خيبة أملي مما جرى في جنيف”.

وأكد أن “ي”، لافتاً الى أن “المعارضة لم تتمكن من التحضير لجنيف 8 ولم ترحب بأفكار ومقترحات ​الأمم المتحدة​”.

وأوضح “انني و​السلطات السعودية​ والإتحاد الروسي نصحنا المعارضة الا تشدد على شرط رحيل الرئيس السوري ​بشار الأسد​”.

وأشار الى أن “مجلس الأمن أبدى دعمه لانتخابات حرة بشأن دستور جديد تشرف عليه الأمم المتحدة”، معتبراً أن “الانتخابات يجب أن تكون شفافة دولياً، ويجب احترام السيادة السورية في موضوع الانتخابات”.

وشدد على أنه “يجب تحديد جدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا بمشاركة جميع الشعب السوري وفقاً لقرار الأمم المتحدة 2254″، موضحا أن “القرار 2254 يدعو الى صياغة دستور جديد في سوريا”.