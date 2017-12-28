دييغو سيميوني يحقق لقبا جديدا

فاز الأرجنتيني دييغو ​سيميوني​ مدرب ​اتلتيكو مدريد​ بجائزة ​غلوب سوكر​ ماستر كوتش لعام 2017 ضمن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي .

وتسلم سيميوني الجائزة من سعيد حارب أمين عام ​مجلس دبي​ الرياضي أثناء فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان “دور الأكاديميات في تنمية أصول الأندية”.

وكان سيميوني قد تحدث خلال الجلسة بالإضافة إلى مواطنه ​هيكتور​ كوبر مدرب منتخب مصر والمدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو.

ويعد المؤتمر أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم الذي ينظمه المجلس سنويًا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن ​محمد بن راشد آل مكتوم​ ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.