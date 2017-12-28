دييغو سيميوني يحقق لقبا جديدا

فاز الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد بجائزة غلوب سوكر ماستر كوتش لعام 2017 ضمن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي .
وتسلم سيميوني الجائزة من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أثناء فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان “دور الأكاديميات في تنمية أصول الأندية”.
وكان سيميوني قد تحدث خلال الجلسة بالإضافة إلى مواطنه هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر والمدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو.
ويعد المؤتمر أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم الذي ينظمه المجلس سنويًا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.
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