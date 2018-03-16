ديناصور للبيع مقابل مليوني دولار

تعرض فرنسا حفرية هيكل عظمي لديناصور، نوعه غير معروف، للبيع في مزاد بباريس، حزيران المقبل، مقابل اكثر من مليوني دولار.

ويبلغ طول الهيكل العظمي، الغير مكتمل، حوالي تسعة أمتار، الا أنّه سليم بنسبة 70 بالمئة تقريبا.

ويرجح خبير الحفريات إريك ميكيلر أنّ الديناصور من الفئات اللاحمة، وهي فئة من الديناصورات ثنائية القدم لديها عظام مجوفة وأقدام بـ3 أصابع.

ويشير ميكيلر أيضاً الى أنّ العلماء في حيرة، ورصدوا اختلافه عن الأنواع المعروفة.

ويوجد الهيكل، حاليا، في مدينة ليون الفرنسية للمشترين المحتملين مثل المتاحف أو هواة جمع الحفريات، حتى يوم المزاد.

وكان عثر عليه في وايومنغ بالولايات المتحدة، عام 2013، وهو مملوك لرجل أعمال بريطاني لم يتم الكشف عن هويته.

ويوضع الديناصور في الطابق الأول من برج إيفل لبيعه، ويمكن للمشترين المحتملين المزايدة عليه باليورو أو بالعملة الرقمية بيتكوين.