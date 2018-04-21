ديل بوسكي : ريال مدريد سيفوز بلقب دوري الابطال

اكد المدرب المخضرم لمنتخب اسبانيا فيسنتي ديل بوسكي ان ريال مدريد هو الفريق المرشح للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي .
وفي حديث له ، قال ديل بوسكي :”أعتقد أن ريال مدريد هو الفريق المفضل للفوز بالتشامبيونزليغ ، فلديه الفريق الأفضل، لكن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم”.
وعن رؤيته لمنتخب إسبانيا قبل نهائيات كأس العالم ، أنهى حديثه قائلاً :”أراه جيد جدًا، لقد خاض مرحلة تصفيات مثالية، ولعب جيدا في المباريات الودية، المدرب يقوم بعمل جيد للغاية، أعتقد أننا لدينا ما يكفي للعب دور جيد في روسيا”.
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