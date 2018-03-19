ديل بوترو يهزم فيدرير ويتوج بلقب إنديان ويلز

توج الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو بلقب بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بعدما حقق فوزا ملحميا على حساب السويسري روجر فيدرير، المصنف الأول عالميا، في المباراة النهائية مساء الأحد بمجموعتين لواحدة 6-4 و6-7 (8-10) و7-6 (7-2).

وبعد مباراة ماراثونية استمرت لساعتين و42 دقيقة تمكن اللاعب الأرجنتيني من الفوز بالمجموعة الأولى (6-4).

وفي المجموعة الثانية، كانت الندية حاضرة وبقوة وهو ما وضح في امتداد المجموعة لشوط كسر التعادل، الذي حسمه فيدرير في النهاية (10-8).

أما المجموعة الثالثة والحاسمة فشهدت عودة رائعة لديل بوترو الذي كان قريبا من خسارة اللقب بعدما فقد إرساله في الشوط التاسع لتصبح النتيجة (5-4) لفيدرير الذي كان سيرسل من أجل البطولة.

إلا أن ديل بوترو لم يستسلم وكسر إرسال النجم السويسري لتمتد المجموعة لشوط كسر التعادل الذي هيمن عليه ديل بوترو وأنهاه بتفوق واضح (7-2).

وبهذا يحصد المصنف الثامن عالميا أول ألقابه في بطولات “الماسترز” خلال مسيرته، وهو اللقب الثاني له هذا الموسم بعد بطولة أكابولوكو المكسيكية بداية الشهر الجاري.

في المقابل، فشل فيدرير في الحفاظ على لقبه في البطولة، وإضافة لقبه الثالث هذا الموسم، بعد بطولتي روتردام وأستراليا المفتوحة.

وصعد ديل بوترو للمباراة النهائية على حساب الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين دون رد 6-2 و6-3، بينما تخطى فيدرير عقبة الكرواتي بورنا كوريتش بمجموعتين لواحدة 5-7 و6-4 و6-4.