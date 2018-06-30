ديشان : نرد على الانتقادات في الملعب ومسرور لكل اللاعبين

تحدث مدرب ​منتخب فرنسا لكرة القدم​ ​ديدييه ديشان​ بعد فوزه على ​الارجنتين​ 4 -3 وتاهله الى ​ربع النهائي​ واعرب عن سعادته الكاملة بنتيجة المواجهة .

المدير الفني تحدث عقب اللقاء : “مباراة كبيرة هناك أخطاء وتخطونا بهدفين مقابل هدف لكننا كنا نعرف كيفية تصحيح الأمور قمنا بتسهيل الأمور علينا بشكل أكبر أنا سعيد لكل اللاعبين” .

أردف : “أشعر بالسعادة لقد قلت اللاعبين أن ​الحدث​ الذي يستعدون له منذ أشهر هو امامهم كان علينا أن نرد وجاء بشكل جيد” .

وردا عن الانتقادات قبل اللقاء : “دائما ما يكون انتقادات من الصحافة لكن في النهاية نرد في الملعب كانت مباراة بجودة صعبة كانت لدينا الأخطاء لكن الأرجنتينين عانوا بشكل أكبر” .