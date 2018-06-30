ديشان : نرد على الانتقادات في الملعب ومسرور لكل اللاعبين

تحدث مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان بعد فوزه على الارجنتين 4 -3 وتاهله الى ربع النهائي واعرب عن سعادته الكاملة بنتيجة المواجهة .
المدير الفني تحدث عقب اللقاء : “مباراة كبيرة هناك أخطاء وتخطونا بهدفين مقابل هدف لكننا كنا نعرف كيفية تصحيح الأمور قمنا بتسهيل الأمور علينا بشكل أكبر أنا سعيد لكل اللاعبين” .
أردف : “أشعر بالسعادة لقد قلت اللاعبين أن الحدث الذي يستعدون له منذ أشهر هو امامهم كان علينا أن نرد وجاء بشكل جيد” .
وردا عن الانتقادات قبل اللقاء : “دائما ما يكون انتقادات من الصحافة لكن في النهاية نرد في الملعب كانت مباراة بجودة صعبة كانت لدينا الأخطاء لكن الأرجنتينين عانوا بشكل أكبر” .
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