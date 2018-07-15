ديشان : نحن على قمة العالم لأربع سنوات قادمة

اعرب مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان عن سعادته الكبيرة في تتويج الديوك بلقب كأس العالم 2018 عقب الفوز المهم الذي حققه على كرواتيا بنتيجة 4 – 2 في المباراة النهائية لهذه البطولة .
وخلال تصريحات له ، قال ديشان :”نحن على قمة العالم وسنظل هناك لأربع سنوات قادمة”.
وأضاف :”كان شيء رائع اليوم لم نقدم مباراة استثنائية ولكننا حاربنا كثيراً ، وسجلنا اربعة اهداف ، نحن كنا نستحق الفوز بهذا اللقب ، واريد ان اقدم الشكر لجميع اللاعبين والاداريين الذين ساهموا في تواجدنا في المباراة النهائية والتتويج باللقب”.
و تابع ديشان : ” هذه لحظة رائعة لتشكيلة مفعمة باللاعبين الشّبان، لكن أظهرنا عقلية رائعة وقوة بدنية هائلة، أنا جداً سعيد بالفوز مع هذه التشكيلة.”
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