ديشان : نحن على قمة العالم لأربع سنوات قادمة

اعرب مدرب ​منتخب فرنسا​ ​ديدييه ديشان​ عن سعادته الكبيرة في تتويج الديوك بلقب ​كأس العالم 2018​ عقب الفوز المهم الذي حققه على ​كرواتيا​ بنتيجة 4 – 2 في المباراة النهائية لهذه البطولة .

وخلال تصريحات له ، قال ديشان :”نحن على قمة العالم وسنظل هناك لأربع سنوات قادمة”.

وأضاف :”كان شيء رائع اليوم لم نقدم مباراة استثنائية ولكننا حاربنا كثيراً ، وسجلنا اربعة اهداف ، نحن كنا نستحق الفوز بهذا اللقب ، واريد ان اقدم الشكر لجميع اللاعبين والاداريين الذين ساهموا في تواجدنا في المباراة النهائية والتتويج باللقب”.

و تابع ديشان : ” هذه لحظة رائعة لتشكيلة مفعمة باللاعبين الشّبان، لكن أظهرنا عقلية رائعة وقوة بدنية هائلة، أنا جداً سعيد بالفوز مع هذه التشكيلة.”