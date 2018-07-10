ديشان : انا فخور بما قدمناه امام بلجيكا

اشاد مدرب ​منتخب فرنسا​ ​ديدييه ديشان​ في الفوز المهم الذي حققه الديوك على ​منتخب بلجيكا​ في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018 والمقامة حالياً في الاراضي الروسية ، وكانت المباراة قد انتهى بهدف نظيف .

وخلال تصريحات له ، قال ديشان :”انه فخر واعتزاز في المجموعة التي ادربها ، لقد اجتزنا الكثير من الامور الصعبة ، واريد ان اقدم الى كل من ساهم في وصولنا الى هنا وخاصة اللاعبين ، نحن نرغب في احراز لقب هذه البطولة ، وغداً سنراجع كل الامور وسنرى من سنواجه في المباراة النهائية”.