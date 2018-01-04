دياز: زيدان نصحني بالقدوم إلى ليون وأرشح الريال للفوز على باريس

رشح اللاعب الإسباني الدومينيكاني لفريق ليون الفرنسي ماريانو دياز فوز ناديه السابق ريال مدريد الاسباني على باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال دياز (24 عاما) في مقابلة مع صحيفة “ماركا”: “ريال مدريد الفريق الذي نشأت به، والذي علمني كل القيم وهو الأفضل في العالم، وأعتقد أنه سيفوز على باريس سان جيرمان”.
أضاف: “زيدان نصحني بالقدوم إلى ليون، أعتقد انها كانت لحظة جيدة وأنا سعيد للغاية بالقرار الذي اتخذته، نعم، أنا سعيد بمكاني حاليا”.
ختم بالقول: “لا تتوقع أبدا أنك يمكن أن تحطم أرقاما قياسيا في بلد مختلف يتحدث لغة مختلفة، ولكنني أكافح وأتمنى أن أظل هكذا”.
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