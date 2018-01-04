دياز: زيدان نصحني بالقدوم إلى ليون وأرشح الريال للفوز على باريس

رشح اللاعب الإسباني الدومينيكاني لفريق ليون الفرنسي ​ماريانو دياز​ فوز ناديه السابق ​ريال مدريد​ الاسباني على ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي في ثمن نهائي ​دوري أبطال أوروبا​.

وقال دياز (24 عاما) في مقابلة مع صحيفة “ماركا”: “ريال مدريد الفريق الذي نشأت به، والذي علمني كل القيم وهو الأفضل في العالم، وأعتقد أنه سيفوز على باريس سان جيرمان”.

أضاف: “زيدان نصحني بالقدوم إلى ليون، أعتقد انها كانت لحظة جيدة وأنا سعيد للغاية بالقرار الذي اتخذته، نعم، أنا سعيد بمكاني حاليا”.

ختم بالقول: “لا تتوقع أبدا أنك يمكن أن تحطم أرقاما قياسيا في بلد مختلف يتحدث لغة مختلفة، ولكنني أكافح وأتمنى أن أظل هكذا”.