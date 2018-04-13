دول العالم تتشاور بشأن سبل الرد على هجوم دوما الكيماوي

واصلت دول العالم، الجمعة، درس خياراتها العسكرية لمعاقبة النظام السوري لتنفيذه الهجوم الكيماوي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

واعتبرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن موسكو تجاهلت التهديد الحقيقي للأمن الدولي، وهو استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا. وأشارت، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، إلى أن روسيا استخدمت الفيتو 12 مرة لحماية نظام بشار الأسد، مؤكدة أن الأخير استخدم السلاح الكيمياوي 50 مرة على الأقل وهناك تقديرات تصل إلى 200 مرة.

وكانت هايلي قد أكدت، الجمعة، ضرورة عدم التسرع في التحرك عسكريا في سوريا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه “في وقت ما يجب القيام بشيء ما”، حيال هذا الملف. وقالت للصحافيين إنه يجب “عدم التسرع في قرارات كهذه”، مضيفة أن التسرع يؤدي إلى “ارتكاب أخطاء”.

وقال المندوب الفرنسي فرانسوا دولاتر إن “نظام الأسد يستخدم السلاح الكيماوي بشكل ممنهج”، داعيا إلى رد جماعي على هجوم دوما. وأشار الى ان الفيتو الروسي أعاق مجلس الأمن عن مواجهة الفظاعات بسوريا، معتبرا أن حكومة النظام السوري وصلت إلى نقطة اللاعودة وفرنسا ستتحمل مسؤوليتها لإنهاء التهديد الخطير غير المقبول للأمن الجماعي.

كذلك، لفتت المندوبة البريطانية KAREN PIERCE إلى أنه يجب محاسبة النظام المسؤول باحتمال كبير عن هجوم دوما، مضيفة أن جهود روسيا لم تكن لإحياء مسار جنيف بل لدعم النظام.

روسيا: الحملة العسكرية لها تبعات خطيرة

في مقابل الاتهامات الغربية، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: “يبدو أن الولايات المتحدة تبنت سياسة وضع “سيناريو عسكري ضد سوريا”. وأضاف أن موسكو مستمرة في مراقبة استعدادات عسكرية وصفها بالـ “خطيرة”.

واضاف نيبينزيا، الجمعة، أن هذه التطورات “لا يمكن التسامح معها” وأن لها “تبعات خطيرة على أمن العالم”، خاصة مع نشر قوات روسية في سوريا.

وأكد السفير الروسي أن الأمر “لا يستحق” من الولايات المتحدة “استعراض القوة العسكرية”.

وكان الأمين العام لامم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا، في افتتاح الجلسة، الى “التصرف بمسؤولية لأن عكس ذلك يهدد بتصعيد عسكري شامل”، متحدثا عن عودة الحرب الباردة في العلاقات الدولية بكل ما للكلمة من معنى. ولفت غوتيريس الى أن الوضع في سوريا يمثل أكبر خطر على السلام والاستقرار.

كان غوتيرس دعا، في وقت سابق، إلى ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد في تقرير بشأن تنفيذ القرار 2401 المتعلق بوقف القتال في سوريا على ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا، معتبرا أنه أمر جوهري لتحقيق السلام.