دول الخليج تندد بالهجوم الارهابي على الكنيسة في مصر

نددت دول الخليج بالهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان في جنوب القاهرة، صباح اليوم، وقتل فيه 9 أشخاص.

وعبر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية “الشديدة للهجوم الإرهابي”، مجددا في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية “وقوف المملكة مع الشقيقة مصر ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة”.

ورأت وزارة خارجية دولة الامارات العربية المتحدة ان هذه الهجمات “لن تنال من عزيمة شعب مصر”، بينما شددت وزارة الخارجية البحرينية على وقوف المنامة مع مصر “في معركتها ضد الإرهاب وجهودها الرامية لاجتثاث جذور الإرهاب ومموليه”.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها للهجوم، مؤكدة “موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ندد فيها الهجوم.