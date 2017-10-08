وفي حال إقرار الحظر، ستنضم الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى تحظر الغطاء الكامل للوجه، بما في ذلك النقاب الإسلامي.

ونقلت أسوشيتد برس عن جنسن قوله إن الاقتراح القانوني لا يستهدف أي ديانات، ولا يحظر الأوشحة، أو العمائم، أو الكبة اليهودية.

وقالت غالبية كبيرة من النواب، بمن فيهم نواب الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض- أكبر حزب فى الدنمارك- إنها ستصوت لصالح هذا القانون.

وينظر إلى هذه الخطوة في الغالب على أنها موجهة إلى اللباس الذي ترتديه بعض النساء المسلمات المحافظات.

ويرتدي عدد قليل من النساء المسلمات في الدنمارك النقاب. يشار إلى أنه لم يعلن أي موعد للتصويت الرسمي.