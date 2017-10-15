دوفيتسيوزو يتوج بلقب سباق اليابان للدراجات النارية

أحرز الدراج الإيطالي ​أندريه دوفيتسيوزو​، سائق فريق دوكاتي، لقب ​سباق اليابان​ للدراجات النارية.

وقلَّص دوفيتسيوزو الفارق الذي يفصله عن بطل العالم، ومتصدر الترتيب العام الإسباني مارك ماركيز الذي احتل المركز الثاني في السباق، في أجواء ماطرة.

وحقق دوفيتسيوزو، الذي انطلق من المركز التاسع، الفوز بفارق 0.249 ثانية بعدما انتزع الصدارة من ماركيز في اللفة الأخيرة.

واحتل الإيطالي دانيلو بتروتشي، الذي يقود باسم دوكاتي، المركز الثالث، متقدما مباشرة على متسابقي سوزوكي الإيطالي أندريا إيانوني، والإسباني أليكس رينز.

وقبل آخر 3 سباقات من الموسم، أصبح رصيد ماركيز 244 نقطة، بينما ارتفع رصيد دوفيتسيوزو إلى 233 نقطة.

ويحتل مافريك بينياليس متسابق ياماها المركز الثالث بـ203 نقاط، وهو احتل المركز التاسع في السباق على حلبة موتيجي اليابانية.