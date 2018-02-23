دورتموند يُقصي اتلانتا وتأهل ارسنال ومرسيليا وخروج سوسيداد‎

ضمن فعاليات اياب الدور الـ32 من منافسات ​الدوري الاوروبي​ ، حسم نادي ​بوروسيا دورتموند​ بطاقة التأهل الى الدور المقبل بعد ان خطف تعادلاً ثميناً امام ​اتلانتا​ الايطالي وبواقع 1-1 وكانت موقعة الذهاب قد انتهت بفوز دورتموند وبواقع 3-2 ليحسم مجموع المبارتين لصالحه وبواقع 4-3 وكان الفريق الايطالي قاب قوسين من التأهل في اللقاء قبل ان يخطف البديل شميلتزر التعادل ليهدي فريقه بطاقة التأهل للدور المقبل .

وكان الشوط الاول قليل الفرص من الجانبين حيث ساد الحذر والترقب مجرياته ولكن سرعان ما نجح لاعبو اتلانتا في الضغط اكثر على مرمى اسود الفيستفالين وفي الدقيقة 11 تمكن راقاييل نولوي من منح اتلانتا التقدم بعد هفوة من الحارس بوركي في التصدي لركينة ليتابعها البرازيلي بنجاح ، وبعدها حاول لاعبو دورتموند السيطرة اكثر على اللقاء من اجل خطف هدف التعادل في ظل تراجع لاعبي المدرب ​غاسبريني​ الى الوراء ، وضغط لاعبو دورتموند بقوة على مرمى الحارس بريشا ولكن التنظيم الدفاعي للاعبي الفريق الايطالي صعّب من مهمة الفريق الالماني ، وفي الدقيقة 27 اهدر بريان كريستانت هدف محقق لفريقه بعد تمريرة رائعة من ​اليخاندرو غوميز​ حيث وضع كريستانت رأسيته بمحاذاة القائم ، وواصل لاعبو المدرب ​ستوغر​ سيطرتهم وخطورتهم على مرمى اتلانتا ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن ​غوتزة​ و​باتشواي​ لينتهي هذا الشوط بتقدم اتلانتا وبواقع 1-0 .

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي اتلانتا وسط غياب تام لاسود الفيستفالين وتحصّل الفريق الايطالي عل بعض الفرص الخطرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن ابناء المدرب غاسبريني ، وبعدها لجأ المدرب ستوغر الى اجراء تبديلات سريعة من اجل تحسين المردود الهجومي لفريقه حيث ادخل كل من شملتزر و​ماركو رويس​ ليبدأ بعدها الفريق الالماني في السيطرة اكثر على الكرة ولكن خطورته وفعاليته الهجومية ظلت غائبة في ظل التكتل الدفاعي للاعبي اتلانتا ، ووجد لاعبو دورتموند صعوبة كبيرة في الوصول الى مرمى الخصم حيث فشل وسط بوروسيا في فرض ايقاعه الهجومي وسط معاناة شديدة وكان باتشواي قريب من تهديد مرمى الحارس بريشا ولكن تسديدة المهاجم البلجيكي ضعيفة ولم تشكل خطورة كبيرة على حارس اتلانتا اليقظ ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل الفريق الالماني ضغطه وتصدى الحاري بريشا لمحاولة خطرة من ​شورليه​ بعد عمل كبير من رويس على الاطراف وفي الدقيقة 83 نجح شميلتزر من معادلة النتيجة بعد متاعبة جميلة لتسديدة ماركو رويس وهفوة من الحارس بريشا وبعدها ضغط لاعبو اتلانتا بقوة ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .

وفي باقي المباريات ، حسم نادي ارسنال تأهله الى الدور المقبل بالرغم من خسارته امام اوسترساندز وبواقع 2-1 ليحسم الفريق الانكليزي مجموع المبارتين لصالحه وبواقع 4-2 وكان الفريق السويدي قد خطف هدفين سريعين الاول اتى في الدقيقة 22 عبر حسام عياش والثاني في الدقيقة 23 عبر سيما وانتظر الغنرز الشوط الثاني حيث ادرك المدافع سيناد ​كولاسيناك​ هدف في الدقيقة 47 بعد تمريرة حاسمة من ​بيليرين​ ليقلص الفارق في اللقاء ، بينما جدد نادي ​الميلان​ الايطالي فوزه امام ​لودغوريتس​ وبواقع 1-0 ليحسم مجموع المبارتين لصالحه وبواقع 4-0 ليحسم تأهله الى الدور المقبل وسجل ​فابيو بوريني​ هدف الفوز للروسونيري في الدقيقة 21 بعد تمريرة حاسمة من ​كروتوني​ ، بينما انقاد نادي اولمبيك مرسيليا الى الخسارة امام براغا وبواقع 1-0 ولكنه نجح في حسم تأهله مستفيداً بتفوقه ذهاباً وبواقع 3-0 ، وبدروه تأهله اتلتيكو بلباو الى الدور المقبل بالرغم من خسارته امام ​سبارتاك موسكو​ وبواقع 2-1 وكان الفريق الاسباني قد حسم موقعة الذهاب لصالحه وبواقع 3-1 ، فيما نجح ريد بول سالزبورغ في حسم تأهله امام ​ريال سوسيداد​ بعد فوزه عليه وبواقع 2-1 وكانت موقعة الذهاب انتهت بالتعادل وبواقع 2-2 ليحسم الفريق النمساوي تأهله بمجموع المبارتين وبواقع 4-3 .