دورتموند يحسم الديربي امام شالكه وثلاثية للبايرن امام نورنبرغ‎

ضمن فعاليات الجولة 14 من منافسات ​الدوري الالماني​ “البوندسليغا”، حقق نادي ​بايرن ميونيخ​ فوز كبير امام جاره ​نورنبرغ​ وبواقع 3-0 على ارضية ملعب الاليانز ارينا في ديربي بافاريا وحقق ​روبرت ليفاندوفسكي​ ثنائية في اللقاء ليستعيد البافاري نوعاً من بريقه في هذا الموسم وهذه اول مباراة منذ مدة طويلة يحافظ دفاع البايرن على نظافة شباكه.

وفي مباراة اخرى، عزز ​بوروسيا دورتموند​ من صدارته بعد ان حسم ديربي الرور امام ​شالكه​ وبواقع 2-1 في مباراة تكتيكية بإمتياز وبهذا الفوز واصل اسود الفيستفالين مسلسل نتائجهم المميزة ليعززوا صدارتهم اكثر في جدول الترتيب.

وفي باقي المباريات، تعرض نادي لايبزغ الى خسارة مدوية وكبيرة امام فرايبورغ وبواقع 3-0

بدوره حقق باير ليفركوزن فوزاً مهماً امام اوغسبورغ وبواقع 1-0

بينما حسم التعادل الايجابي والمثير القمة التي جمعت بين فولفسبورغ وهوفنهايم وبواقع 2-2