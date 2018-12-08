دورتموند يحسم الديربي امام شالكه وثلاثية للبايرن امام نورنبرغ‎

ضمن فعاليات الجولة 14 من منافسات الدوري الالماني “البوندسليغا”، حقق نادي بايرن ميونيخ فوز كبير امام جاره نورنبرغ وبواقع 3-0 على ارضية ملعب الاليانز ارينا في ديربي بافاريا وحقق روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في اللقاء ليستعيد البافاري نوعاً من بريقه في هذا الموسم وهذه اول مباراة منذ مدة طويلة يحافظ دفاع البايرن على نظافة شباكه.
وفي مباراة اخرى، عزز بوروسيا دورتموند من صدارته بعد ان حسم ديربي الرور امام شالكه وبواقع 2-1 في مباراة تكتيكية بإمتياز وبهذا الفوز واصل اسود الفيستفالين مسلسل نتائجهم المميزة ليعززوا صدارتهم اكثر في جدول الترتيب.
وفي باقي المباريات، تعرض نادي لايبزغ الى خسارة مدوية وكبيرة امام فرايبورغ وبواقع 3-0
بدوره حقق باير ليفركوزن فوزاً مهماً امام اوغسبورغ وبواقع 1-0
بينما حسم التعادل الايجابي والمثير القمة التي جمعت بين فولفسبورغ وهوفنهايم وبواقع 2-2
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