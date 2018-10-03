دورة النادي اللبناني للسيارات والسياحة الدولية الثانية بالتنس

انطلقت الدورة الدولية الثانية بالتنس للرجال التي ينظمها ​ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ​ على ملاعبه في الكسليك تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة والتي تبلغ جوائزها 25 الف دولار اميركي.

واقيمت في اليوم الأول عدة مباريات في اطار دور ال32 اسفرت عن النتائج التالية:

فاز هادي حبيب(لبنان) على ماركوس كالوفيلونيس(روسيا)(6-1)(6-7)(6-3) وماتيو بيرشيكو(فرنسا) على نجيب فقيه(لبنان)(6-4)(6-0) .

ومحمد كريم المأمون(مصر) على سابيت سونتيتش(صربيا)(6-1)(6-1) وفولني تاشي(سويسرا) على جاد صليبي(لبنان)(6-0)(6-1) وويلسون لايت(البرازيل) على تميم حلاق(لبنان)(6-3)(6-0) ونيقولو تورشيتي(ايطاليا) على جيورجي كرافشينكو(اوكرانيا)(7-5)(6-2) والكسندر مولر(فرنسا) على فيت كوبريفا(3-6)(7-5)(7-6).

ويستكمل دور ال32 الاربعاء عند الساعة الرابعة بعد الظهر على ان يقام دور ال16 الخميس والدور ربع النهائي الجمعة ونصف النهائي السبت والنهائي الاحد المقبل.