دورة النادي اللبناني للسيارات والسياحة الدولية الثانية بالتنس

انطلقت الدورة الدولية الثانية بالتنس للرجال التي ينظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة على ملاعبه في الكسليك تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة والتي تبلغ جوائزها 25 الف دولار اميركي.
واقيمت في اليوم الأول عدة مباريات في اطار دور ال32 اسفرت عن النتائج التالية:
فاز هادي حبيب(لبنان) على ماركوس كالوفيلونيس(روسيا)(6-1)(6-7)(6-3) وماتيو بيرشيكو(فرنسا) على نجيب فقيه(لبنان)(6-4)(6-0) .
ومحمد كريم المأمون(مصر) على سابيت سونتيتش(صربيا)(6-1)(6-1) وفولني تاشي(سويسرا) على جاد صليبي(لبنان)(6-0)(6-1) وويلسون لايت(البرازيل) على تميم حلاق(لبنان)(6-3)(6-0) ونيقولو تورشيتي(ايطاليا) على جيورجي كرافشينكو(اوكرانيا)(7-5)(6-2) والكسندر مولر(فرنسا) على فيت كوبريفا(3-6)(7-5)(7-6).
ويستكمل دور ال32 الاربعاء عند الساعة الرابعة بعد الظهر على ان يقام دور ال16 الخميس والدور ربع النهائي الجمعة ونصف النهائي السبت والنهائي الاحد المقبل.
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