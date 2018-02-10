دورة الألعاب الشتوية: إيطاليا لنهائي سباق التتابع 3000 متر للإناث

تمكن الفريق الإيطالي المكون من الرباعي الإناثي ​أريانا فونتانا​ Arianna Fontana و​لوكيا بيريتي​ Lucia Peretti و​سيتشيليا مافي​ Cecilia Maffei ومارتينا فالتشيبينا Martina Valcepina من العبور إلى المباراة النهائية من سباق التتابع 3000 متر للإناث بعد منافسة قوية مع الفريق الصيني ضمن منافسات ​دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018​.

وسيواجه الفريق الإيطالي الفائز من المواجهة التي ستجمع فريقين من كوريا الجنوبية وكندا.

وكانت منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قد إفتتحت يوم الخميس في كوريا الجنوبية، في حين أقيم حفل الإفتتاح يوم أمس الجمعة بمشاركة 91 دولة، وستقام المنافسات حتّى الـ25 من شهر شباط الحالي .