دهم مستودع في جبل البداوي في داخله لحوم فاسدة مهربة من سوريا وتوقيف 11 شخصا متورطا

أوقفت دورية من عناصر المديرية العامة لأمن الدولة، في قضاء المنية – الضنية 11 شخصا بينهم 7 لبنانيين و4 سوريين، بعدما دهم مستودع للحوم في البداوي، حيث عثر على أكثر من طن ونصف من اللحوم الفاسدة.

وفي التفاصيل، فان الكميات المصادرة مهربة من سوريا، قاربت ال1200 كيلو من لحم الغنم المهرب موضبة بطريقة غير صحية وغير مبردة، ووضعت في مستودع في جبل البداوي.

وبعد الرصد والمتابعة تمكنت دوريات أمن الدولة فجر اليوم من دهم المستودع وتوقيف المتورطين والمهربين وتحويلهم الى قائمقامية المنية مع المضبوطات من اللحم الغنم الفاسد بوجود مفتشيين ورئيسة الصحة في المنية الدكتورة بسمة الشعراني التي عاينت اللحوم وتأكدت من عدم وجود اختام عليها وهي مهربة بطريقة غير صحية وغير مستوفية الشروط وتضر بسلامة المواطنين، منبهة الى ان “هناك شبكات كبيرة للتهريب لشتى انواع المهربات”، مشيرة الى “ان وزارة الصحة تعمل جاهدة على ضبط وتسجيل هذه المخالفات”.