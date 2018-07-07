دليلك لفك شفرة التعليمات المرفقة بالأدوية

كثيراً ما نعاني من التعليمات المرفقة بالعقاقير، فقد تبدو جملة مثل «ثلاث مرات قبل الوجبات» بسيطة بما يكفي، ولكن بمجرد الإمساك بالدواء تتساءل، هل ينبغي تناول الحبوب قبل تناول الأكل مباشرة أم قبله بساعة؟

وفي هذا السياق، تقدم أورزولا زيلربرغ، نائبة الناطق الإعلامي باسم الغرفة الاتحادية للصيادلة بألمانيا، بعض النصائح التي تساعدك على فك شفرة التعليمات المرفقة بالأدوية، وهي:

1 – التكرار:

عندما يقول الطبيب تناول الدواء «ثلاث مرات يومياً» فهذا يعني في الواقع كل ثماني ساعات. وتقول زيلربرغ: «وبالتالي يكون لديك تركيز متساو من العقار في مجرى الدم على مدار اليوم».

2 – التوقيت:

سواء كان ذلك قبل أو بعد أو مع الوجبات، يجب اتباع التعليمات المكتوبة في نشرة الدواء أو تعليمات الطبيب. وتعني جملة «قبل الوجبة» من 30 دقيقة إلى ساعة قبل الأكل. وهذه العقاقير تعمل أسرع عندما تؤخذ على معدة فارغة.

أما إذا قالت التعليمات إنه ينبغي تناول الدواء «مع الوجبات»، فهذا يعني أنه ينبغي أخذه بين القضمات، نظراً لأن «حمض الكيموس سيحمي الجدار المخاطي الحساس للمعدة من أضرار محتملة جراء الدواء»، وفقاً لما قالته زيلربرغ.

وأضافت زيلربرغ أنه إذا كان من المفترض أن تأخذ الدواء «بعد الوجبة» فانتظر ساعتين على الأقل بعد آخر وجبة قبل تناوله.

3 – الوسيلة:

الهدف أن تذوب الأقراص في المعدة. ولتسريع هذا الأمر، من المستحسن تناولها مع كوب من الماء.

يجد بعض الأشخاص صعوبة في ابتلاع الأقراص الكبيرة. وهنا تقدم زيلربرغ نصيحة حول كيفية جعل هذا أسهل؛ قم بمضغ قطعة من الخبز حتى تصبح طرية، ضع القرص في فمك وابتلع كل شيء معاً.

وتقول زيلربرغ: «غالباً ما يجدي هذا نفعاً أكثر من الماء»، رغم أنه يجب ألا يتم فعل هذا مع الأدوية التي يجب أن تؤخذ «قبل الوجبات» بالطبع.

المصدر: الشرق الأوسط