دلالة خاصة لزيارة الرئيس الحريري الى الفاتيكان

هي المرجعية الكاثوليكية الاعلى في العالم وهي دبلوماسية ناشطة دوليا والتي تتابع عن كثب الاوضاع والتطورات وتولي لبنان اهمية خاصة، انها حاضنة الفاتيكان التي شهدت لقاء هو الاول بين البابا فرنسيس ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. لقاء يأتي في ظل ظروف استثنائية تعيشها منطقة الشرق الاوسط.

واكد الوزير السابق داوود الصايغ ان هذه الرحلة تأتي بوقت دقيق بالنسبة للبنان، فالفاتيكان هي اكبر مرجعية معنوية في العالم بما للكنيسة الكاثوليكية من دور وبما للفاتيكان من دبلوماسية ناشطة فهو مركز لتلاقي الدبلوسيات في العالم”.

وتابع: “الرئيس الحريري يعلم ان لبنان بلد شقيق بالنسبة للفاتيكان وهو قيمة فاتيكانية بما يمثل من عيش مشترك ونموذج للمجتمعات المنغلقة”.

وسيلتقي الحريري الاثنين نظيره الايطالي باولو جينتيلوني.

تقرير: شربل عبود