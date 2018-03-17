دعوى جديدة بين ترامب والممثلة الاباحية

طالب محامي المصارع هولك هوغان، تشارلز هاردر، الذي انضم مؤخرا الى الفريق القانوني الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في القضية المقدمة ضد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، بتعويض 20 مليون دولار لانتهاكها اتفاق عدم الإفشاء الذي وقعته بشأن “علاقتها الحميمية” مع ترامب.

واعتبر محامي الممثلة مايكل أفيناتي أنّ إضافة هاردر للفريق القانوني كان “تكتيكا تنمريا” يهدف إلى “إخفاء الحقيقة عن الرأي العام”.

وكانت بدأت القضية، بداية شهر آذار الحالي، عندما أبلغت المتحدثة باسم البيت الأبيض الصحفيين أن الرئيس كسب دعوى تحكيم ضد دانيلز.

وحصل محامي الرئيس حينها على أمر تقييدي مؤقت لمنع دانيلز من الحديث عن علاقتها المزعومة مع ترامب.

وأقامت دانيلز بدورها دعوى ضد ترامب للحصول على الحق في الحديث عن “العلاقة الحميمية” التي تزعمها، قائلة إن ترامب لم يوقع قط أي اتفاق يلزمها بالصمت.

وكانت ممثلة الأفلام الإباحية عرضت رد مبلغ 130 ألف دولار كان محامي ترامب الشخصي دفعه لها، فيما قالت إنها رشوة، كي تلتزم الصمت بخصوص تلك العلاقة.

وقالت دانيلز إن علاقتها بترامب بدأت عام 2006 واستمرت عدة أشهر، فيما نفى الرئيس الأميركي أنه أقام أي علاقة معها.

المصدر: “سكاي نيوز”