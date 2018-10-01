دعوات من بيت الوسط الى ضرورة التعاون مع الرئيس المكلف

الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، عرضها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، مع الامين العام لحزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان ووزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال افيديس كيدانيان.

الرئيس المكلف استقبل كذلك وفدا من جمعية الارشاد والاصلاح برئاسة جمال محيو، الذي أشاد بمواقف الحريري الذي يسعى من خلالها ان تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. من جهتها دعت الجمعية في بيان وزعته جميع القوى السياسية والاجتماعية لان تلتقي مع الرئيس المكلف في رؤيته الجامعة لان الوضع العام على الصعد كافة من تحديات اقتصادية الى ازمة النفايات وانقطاع الكهرباء وتفشي الفساد وتفلت السلاح، بات ينعكس سلبا على المواطن الذي يدفع الثمن دائما. واملت من الجميع التعاون مع الرئيس الحريري والترفع عن المصالح الفئوية حتى يتمكن لبنان من تجاوز الازمة التي يمر بها.

وكان الحريري استقبل وفدا من جمعية “اجيالنا” وجه اليه دعوة لحضور العشاء السنوي الذي ستقيمه الجمعية في الخامس من تشرين الاول في مجمع البيال في سن الفيل.