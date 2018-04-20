دعوات للموافقة على طرح دواء مصنوع من الماريغوانا لعلاج الصرع

أوصت مجموعة من مستشاري الصحة في الحكومة الأميركية بالموافقة على دواء مصنوع من نبات الماريغوانا لعلاج الصرع في مرحلة الطفولة، وطرح الدواء في السوق الأميركية.

صوّت خبراء إدارة الغذاء والدواء بالإجماع لصالح الأدوية التجريبية من إنتاج دبليو فارماسيتيكالز. يتم تصنيع دواء الشركة من مادة كيميائية موجودة في نبات القنب – وهي مادة لا تتسبب في ارتفاع النشوة لدى المستخدمين.

وقال الخبراء إن العقار يقلل من نوبات الصرع لدى الأطفال في نوعين نادرين من الصرع الشديد.

وفي حال اتبعت إدارة الغذاء والدواء توصية المجموعة، فسيصبح الدواء المرتكز على الشراب أول دواء مستمد من الحشيش يحظى بموافقة فيدرالية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تتخذ هيئة الغذاء والدواء قرارها في أواخر يونيو / حزيران.

المصدر: سكاي نيوز