دعوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل تظهر للنور!!

ظهرت دعوات زفاف الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل، إلى النور، وبحسب صحف بريطانية، فقد وصلت دعوات الزفاف إلى 600 شخص من «المحظوظين».

وقد اختار الأمير هاري وميغان 200 صديق من المقربين لحضور حفل ما بعد الزفاف في منزل فروغمور.

وأكد قصر كنسينغتون أنه قد تم إرسال دعوات رسمية من قبل أمير ويلز للزفاف المرتقَب في 19 مايو (أيار) المقبل، بكنيسة سانت جورج بقلعة وندسور.

ومن المتوقَّع أن يحضر الحفل 600 شخص، بما في ذلك العائلة المالكة، ووالدا ميغان ماركل، وأصدقاؤهما، وحضور حفل الاستقبال والغذاء.

وقد تمّت طباعة دعوات الزفاف هذا الأسبوع عبر دار «بارنارد وويستوود»، والتي تعاقدت مع العائلة المالكة منذ عام 1985.

وقد تم استخدام الحبر الأميركي على ورق إنجليزي، كما تم طباعة الدعوات باللونين الذهبي والأسود وتظهر الدعوات لامعة ومذهلة من جهة الحافة، وذلك بحسب حساب قصر كنسينغتون عبر موقع التواصل «تويتر».

ووفقا لصحيفة «تيلغراف»، فتظهر الدعوات مختومة بالذهب، والشارة الذهبية لأمير ويلز.

وقالت أوستن كوبلي، مدير الشركة التي تطبع الدعوات: «سيكون حفل زفاف الأمير هاري والسيدة ميغان ماركل مناسبة خاصة حقّاً، ويسعدنا أن نتمكن من إنشاء دعوات خاصة بنفس القدر لضيوف الزفاف».

وتابعت: «يشرفنا أن نواصل عملنا الطويل من أجل العائلة المالكة، وأن نشارك في مثل هذه اللحظة المهمة للزوجين وعائلاتهما وأصدقائهما».

ومنزل فروغمور الذي قرابة نصف ميل جنوب قلعة وندسور، هو مقر ملكلي منذ 1792، حيث طرح منه الأمير هاري وميغان صور الخطوبة الرسمية.

وتكشف الدعوات أيضاً عن الزي الخاص بالضيوف الذين يحضرون الزفاف، وهو معطف للصباح والفستان مع القبعة، والبدلة الرسمية.

المصدر: الشرق الأوسط