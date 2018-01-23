دعوات دولية لضبط النفس.. نزوح الآلاف ونفير عام لدعم عفرين

على وقع عملية “غصن الزيتون” عند الحدود السورية التركية، استضافت باريس اجتماعاً لبحث التطورات الراهنة في سوريا بمشاركة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وبريطانيا وألمانيا.

وأبدى وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان قلقه إزاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، داعيا حكومة أنقرة إلى توخي اقصى درجات ضبط النفس في عملياتها ضد القوات الكردية في المنطقة، رغم انه ابدى تفهمه لقلق تركيا إزاء أمن الحدود.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس من جاكرتا ان “العملية التركية في عفرين تصرف الانتباه عن مساعي دحر تنظيم داعش في سوريا”، ودعا تركيا الى ضبط النفس، معتبرا ان “العنف يزعزع منطقة كانت مستقرة”.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، مقتل جندي ثان في العملية العسكرية، كاشفاً ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتحدث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب غداً الأربعاء.

وفي حديث للصحافيين على هامش مؤتمر في باريس، لفت تشاووش أوغلو الى انه أبلغ وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون بضرورة توقف واشنطن عن دعم “وحدات حماية الشعب”، من أجل أن تتعاون الدولتان العضوان في “حلف شمال الأطلسي” في سوريا.

في حين أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا حالة “النفير العام” للدفاع عن عفرين، حيث بدأت عمليات التجنيد الإجباري في صفوف المقاتلين الاكراد.

وتسببت العملية العسكرية التركية في نزوح ما يقدر بـ5 آلاف شخص، وبقي قسم كبير من الفئات الضعيفة مهجوزة وغير قادرة من الفرار.

وذكرت “رويترز”، أن الأمم المتحدة لديها إمدادات لـ30 ألفا في حالة زيادة النزوح إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظة حلب.

ميدانياً، يستمر الزحف التركي من ثلاثة محاور أساسية نحو مواقع وحدات حماية الشعب الكردية، حيث تمكنت القوات التركية- السورية المشتركة من بسط سيطرتها على قرى جديدة استراتيجية بعد اشتباكات قوية.

وأعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن نحو 30 مدنيا قُتلوا منذ بدء العملية التركية والتي أعلنتها القوات التركية على منطقة عفرين بمساندة الجيش السوري الحر وفصائل سورية معارضة.