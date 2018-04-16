دعم عربي للمغرب لاستضافة مونديال 2026

قرر مجلس جامعة الدول العربية تقديم الدعم اللازم، والمساندة الكاملة لترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026.

وجاء الاعلان خلال انعقاد أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين في مدينة الظهران السعودية، “تأكيدا على العلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تجمع بين الدول العربية، وحرصا على دعم هذه الروابط وتوطيدها لما فيه خيرها وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها”.

يشار إلى أن عددا من الدول سبقت وأعلنت دعمها لترشيح المغرب، من بينها فرنسا والجزائر.

وتقدم المغرب للمرة الخامسة بترشيح لاستضافة المونديال، حيث ستتم عملية التصويت لاختيار المضيف في 13 حزيران المقبل، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.